У Литві назвали ймовірний термін нападу РФ на країни НАТО

Оновлена стратегія національної безпеки Литви вперше чітко визначає екзистенційну загрозу для держави та прямо вказує на ймовірність того, що Росія може розпочати війну проти НАТО.

Литва оновила стратегію національної безпеки. Фото: з відкритих джерел

При цьому називають дату — до кінця 2030-х років, повідомляє литовське інформагентство LRT.

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну чотири роки тому лише підтвердило оцінки, закладені у попередню стратегію безпеки, ухвалену за два місяці до початку війни.

"Вторгнення лише підкреслило те, що вже було визначено. Стратегію також можна було переглянути в той час", – зазначив Алекса.

За його словами, безпекова ситуація для Литви суттєво погіршилося. Основними опорами оборони залишаються збройні сили, стійкість суспільства та підтримка союзників. Оновлений документ також наголошує на необхідності системної підготовки держави і населення до дій у разі війни.

Колишні та чинні парламентарі зазначають, що попередня стратегія зберігає актуальність, оскільки базувалася на принципі всеохопної оборони — зокрема розвитку територіальної оборони та посилення Литовського стрілецького союзу.

Водночас нова редакція чіткіше фіксує екзистенційну загрозу, вказуючи на постійну готовність Росії застосовувати військову силу та відновлювати бойовий потенціал навіть під час війни в Україні.

"Заглядаючи вперед до 2030 року, ймовірність військового конфлікту потенційно зросте", – наголосив Алекса.

Член парламентського Комітету з національної безпеки та оборони, колишній міністр оборони Лауринас Кащюнас зазначив, що деякі західні експерти вважають, що Росія може бути готова до нової агресії навіть раніше, адже вже зараз накопичує військову техніку.

За його словами, стратегія робить акцент на збройній обороні, формуванні повноцінної військової дивізії, зміцненні національної стійкості та ролі союзницького стримування, зокрема присутності військ США в регіоні.

Оновлений стратегічний документ також передбачає створення військової дивізії, розвиток системи національної стійкості та збільшення оборонних витрат до 5–6% валового внутрішнього продукту.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Литві пришвидшили масштабні роботи з укріплення державного кордону — частину мостів готують до можливого підриву у разі воєнної загрози.

Жителі прикордонних районів звернули увагу на активні ремонтні роботи поблизу кордону з Білоруссю. Як з’ясувалося, йдеться не про звичайне оновлення інфраструктури. Литовські Збройні сили підтвердили, що ці заходи є частиною реалізації оборонних рішень, погоджених ще в липні минулого року.