В мире увеличилось количество рисков и угроз: что теперь Рютте говорит о помощи Украине

Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы. Соответствующий зау во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", — подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что не сомневается в готовности Соединенных Штатов прийти на защиту Европы в случае необходимости, подчеркнув важность трансатлантического партнерства.

Отдельно Рютте отметил роль Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов европейских стран НАТО, отметив, что именно его позиция стала толчком для роста военных бюджетов.

Читайте на портале "Комментарии" — в НАТО не верят в сценарий, когда переговоры по прекращению войны провалятся, а США откажутся помогать Украине оружием.

Поэтому у Альянса нет "плана Б" на такой случай, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, сценарий, когда американцы даже за деньги не будут давать Украине оружия, невозможен.

"США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", — сказал Рютте.



