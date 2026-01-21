logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В мире увеличилось количество рисков и угроз: что теперь Рютте говорит о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В мире увеличилось количество рисков и угроз: что теперь Рютте говорит о помощи Украине

Рютте уверен, что Украина должна быть приоритетом номер один для Европы

21 января 2026, 13:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы. Соответствующий зау во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В мире увеличилось количество рисков и угроз: что теперь Рютте говорит о помощи Украине

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", — подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что не сомневается в готовности Соединенных Штатов прийти на защиту Европы в случае необходимости, подчеркнув важность трансатлантического партнерства.

Отдельно Рютте отметил роль Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов европейских стран НАТО, отметив, что именно его позиция стала толчком для роста военных бюджетов.

Читайте на портале "Комментарии" — в НАТО не верят в сценарий, когда переговоры по прекращению войны провалятся, а США откажутся помогать Украине оружием.

Поэтому у Альянса нет "плана Б" на такой случай, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, сценарий, когда американцы даже за деньги не будут давать Украине оружия, невозможен.

"США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", — сказал Рютте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости