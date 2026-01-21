logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО У світі збільшилася кількість ризиків та загроз: що тепер Рютте говорить про допомогу Україні
НОВИНИ

У світі збільшилася кількість ризиків та загроз: що тепер Рютте говорить про допомогу Україні

Рютте переконаний, що Україна має бути пріоритетом номер один для Європи

21 січня 2026, 13:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів і партнерів, попри інші міжнародні кризи. Відповідну заву під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У світі збільшилася кількість ризиків та загроз: що тепер Рютте говорить про допомогу Україні

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек зазначив, що він особисто занепокоєний тим, що мирний процес і погоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відволікти увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.

"Зосередження уваги на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. Україна повинна бути на першому місці, адже це питання безпеки як для США, так і для Європи", — наголосив генсек НАТО.

Він також заявив, що не сумнівається у готовності Сполучених Штатів прийти на захист Європи у разі потреби, підкресливши важливість трансатлантичного партнерства.

Окремо Рютте відзначив роль Дональда Трампа у збільшенні оборонних витрат європейських країн НАТО, зазначивши, що саме його позиція стала поштовхом для зростання військових бюджетів.

