У світі збільшилася кількість ризиків та загроз: що тепер Рютте говорить про допомогу Україні

Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів і партнерів, попри інші міжнародні кризи. Відповідну заву під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек зазначив, що він особисто занепокоєний тим, що мирний процес і погоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відволікти увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.

"Зосередження уваги на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. Україна повинна бути на першому місці, адже це питання безпеки як для США, так і для Європи", — наголосив генсек НАТО.

Він також заявив, що не сумнівається у готовності Сполучених Штатів прийти на захист Європи у разі потреби, підкресливши важливість трансатлантичного партнерства.

Окремо Рютте відзначив роль Дональда Трампа у збільшенні оборонних витрат європейських країн НАТО, зазначивши, що саме його позиція стала поштовхом для зростання військових бюджетів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАТО не вірять у сценарій, коли переговори щодо припинення війни проваляться, а США відмовляться допомагати Україні зброєю.

Тому Альянс не має "плану Б" на такий випадок, заявив на пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, сценарій, коли американці навіть за гроші не даватимуть Україні зброї, є неможливим.

"США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. США заявили нам, що вони хочуть постачати Україні необхідну зброю, як летальну, так і нелетальну. Але ми очікуємо, що європейці та канадці активізуються, коли справа дійде до оплати", — сказав Рютте.



