В НАТО дали ответ, готовится ли Россия к новому наступлению в Украине

НАТО подтверждает, что Россия постоянно наращивание военную силу. Поэтому союзникам Украины нужно делать больше для поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Журналисты попросили Столтенберга уточнить, видят ли в НАТО подготовку и наращивание вооруженных сил со стороны России для нового наступления в мае-июне. На это Столтенберг сказал, что Альянс постоянно фиксирует наращивание российского военного могущества.

"Мы видим, как они получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, как Россия смогла поставить свою экономику на военную основу. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов ради незначительных достижений на поле боя в Украине, практически не уважая человеческие жизни", — заявил генсек.

Он добавил, что это причина того, почему ситуация на линии фронта так сложна. По мнению генерального секретаря НАТО, союзники Украины должны усилить помощь. Партнерам Украины нужно прилагать больше усилий, чтобы закрывать срочную потребность как в усилении противовоздушной обороны, так и в усилении артиллерии, а также прилагать более долгосрочные институциональные усилия по созданию рамок и структур, переходу от краткосрочных предложений к долгосрочным реальным обязательствам, многолетним обязательствам, чтобы обеспечить предсказуемость и устойчивость нашей поддержки.

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