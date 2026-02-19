На побережье Балтийского моря в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн стартовали крупнейшие учения НАТО в 2026 году под названием Steadfast Dart 26. Особенностью маневров стало отсутствие прямого участия США, что рассматривается как проверка способности европейских союзников действовать самостоятельно. Об этом сообщает Bild.

Военные учения. Фото: из открытых источников

Подразделения сил быстрого реагирования альянса Allied Reaction Force уже высадились на полигоне Путлос недалеко от острова Фемарн. По сценарию учений, войска отрабатывают срочную переброску с юга Европы на восточный фланг НАТО в условиях потенциального кризиса.

В морской фазе операции задействованы 15 кораблей и около 2600 военнослужащих. Всего в маневрах принимают участие около 10 тысяч солдат, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран. Наиболее крупные контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция.

За ходом учений лично наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус. По оценкам военных, Allied Reaction Force считается "наконечником копья" НАТО и предназначена для немедленного реагирования на угрозы.

В случае реального конфликта эти силы должны обеспечить развертывание до 40 тысяч военнослужащих всего за десять дней. Решение об их применении принимает Североатлантический совет НАТО. Маневры Steadfast Dart 26 призваны проверить, насколько быстро и эффективно альянс способен усилить восточное направление без прямой поддержки США.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир оказался гораздо ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios , Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.



