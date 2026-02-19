У НАТО готуються до війни без США: деталі

На узбережжі Балтійського моря в німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн стартували найбільші навчання НАТО у 2026 році під назвою Steadfast Dart 26. Особливістю маневрів стала відсутність прямої участі США, що розглядається як перевірка здатності європейських союзників діяти самостійно. Про це повідомляє Bild.

Військові навчання. Фото: із відкритих джерел

Підрозділи сил швидкого реагування альянсу Allied Reaction Force вже висадилися на полігоні Путлос поблизу острова Фемарн. За сценарієм навчань війська відпрацьовують термінове перекидання з півдня Європи на східний фланг НАТО в умовах потенційної кризи.

У морській фазі операції задіяно 15 кораблів і близько 2600 військовослужбовців. Загалом у маневрах беруть участь близько 10 тисяч солдатів, понад 1500 одиниць техніки та 17 кораблів із 13 країн. Найбільші контингенти направили Туреччина, Іспанія, Італія та Греція.

За перебігом навчань особисто спостерігає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За оцінками військових, Allied Reaction Force вважається "наконечником списа" НАТО і призначена для негайного реагування на погрози.

У разі реального конфлікту ці сили мають забезпечити розгортання до 40 тисяч військовослужбовців лише за десять днів. Рішення про їх застосування приймає Північноатлантична рада НАТО. Маневри Steadfast Dart 26 покликані перевірити, наскільки швидко та ефективно альянс здатний посилити східний напрямок без прямої підтримки США.

