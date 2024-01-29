В НАТО готовятся принять важное решение, чтобы подготовиться к войне с РФ

Несмотря на то, что сейчас РФ сосредоточена на войне в Украине, страны Запада уже обеспокоены тем, что Москва может посягнуть и на безопасность других стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Россия - НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. Об этом предупреждают высокопоставленные генералы.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники. Также нужно разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", — высказался Сольфранк.

Лидеры стран Альянса убеждены, что имеют ограниченное время, чтобы укрепить свою оборону. Они надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит военным конвоям свободно передвигаться по территории стран НАТО, до саммита в Вашингтоне в июле.

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