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В НАТО хватаются за голову: что вдруг показала опасная война с Ираном

США израсходовали огромную часть запасов перехватчиков, а некоторые страны уже имеют Patriot без достаточного количества ракет

28 августа 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Европейская противовоздушная оборона столкнулась с острым дефицитом современных ракет-перехватчиков Patriot. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация с боеприпасами, способными уничтожать баллистические ракеты, в том числе те, которые Россия активно применяет против Украины.

В НАТО хватаются за голову: что вдруг показала опасная война с Ираном

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Как пишет The Associated Press, запасы Patriot в США и Европе существенно сократились не только из-за помощи Киеву. Значительная часть американских ракет была израсходована во время войны с Ираном, что явилось серьезным ударом по имеющимся резервам.

По оценкам экспертов США передали Украине сотни перехватчиков Patriot. В то же время, конфликт на Ближнем Востоке значительно ускорил истощение американских запасов. В результате американские и натовские силы в Европе, по данным источников, имеют критически недостаточное количество ракет для длительного отражения массированной баллистической атаки.

Проблема выглядит особенно остро для стран, уже купивших дорогие системы Patriot, но не имеющих достаточного запаса боеприпасов. Первые европейские поставки новых ракет, как ожидается, получат уже оформившие заказы государства, в частности Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.

НАТО рассчитывает частично исправить ситуацию с запуском производства ракет Patriot в Европе. Первый завод должен заработать в Германии, однако быстро закрыть дефицит он не сможет.

Эксперты предупреждают: в случае массированного удара России по военным объектам или критической инфраструктуре Европа может столкнуться с проблемой, которую Украина переживает каждый день, — необходимостью отражать атаки при ограниченных запасах перехватчиков.

Альтернативой может стать франко-итальянская система SAMP/TNG, однако ее новая версия еще не прошла боевой проверки. Patriot пока остается ключевым элементом защиты от самых опасных баллистических угроз, а дефицит ракет превращается в одну из самых болезненных проблем обороны НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – выход найден: Зеленский рассказал, кто поможет Украине достать ракеты для Patriot.




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Источник: https://apnews.com/article/patriot-missiles-iran-war-russia-ukraine-trump-09c7d8030a2e11fbd8ee3f7176b3f2d4
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