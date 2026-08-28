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У НАТО хапаються за голову: що раптом показала небезпечна війна з Іраном

США витратили величезну частину запасів перехоплювачів, а деякі країни вже мають Patriot без достатньої кількості ракет

28 серпня 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Європейська протиповітряна оборона зіткнулася з гострим дефіцитом сучасних ракет-перехоплювачів Patriot. Найбільше занепокоєння викликає ситуація з боєприпасами, здатними знищувати балістичні ракети, зокрема ті, які Росія активно застосовує проти України.

У НАТО хапаються за голову: що раптом показала небезпечна війна з Іраном

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Associated Press, запаси Patriot у США та Європі суттєво скоротилися не лише через допомогу Києву. Значну частину американських ракет було витрачено під час війни з Іраном, що стало серйозним ударом по наявних резервах.

За оцінками експертів, США передали Україні сотні перехоплювачів Patriot. Водночас конфлікт на Близькому Сході значно прискорив виснаження американських запасів. У результаті американські та натовські сили в Європі, за даними джерел видання, мають критично недостатню кількість ракет для тривалого відбиття масованої балістичної атаки.

Проблема виглядає особливо гостро для країн, які вже придбали дорогі системи Patriot, але не мають достатнього запасу боєприпасів. Перші європейські поставки нових ракет, як очікується, отримають держави, що вже оформили замовлення, зокрема Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія.

НАТО розраховує частково виправити ситуацію запуском виробництва ракет Patriot у Європі. Перший такий завод має запрацювати в Німеччині, однак швидко закрити дефіцит він не зможе.

Експерти попереджають: у разі масованого удару Росії по військових об’єктах або критичній інфраструктурі Європа може зіткнутися з проблемою, яку Україна переживає щодня, — необхідністю відбивати атаки за умов обмежених запасів перехоплювачів.

Альтернативою може стати франко-італійська система SAMP/T NG, однак її нова версія ще не пройшла бойової перевірки. Тож Patriot поки що залишається ключовим елементом захисту від найнебезпечніших балістичних загроз, а дефіцит ракет перетворюється на одну з найболючіших проблем оборони НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вихід знайдено: Зеленський розповів, хто допоможе Україні дістати ракети для Patriot.




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Джерело: https://apnews.com/article/patriot-missiles-iran-war-russia-ukraine-trump-09c7d8030a2e11fbd8ee3f7176b3f2d4
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