В НАТО хватаются за голову: какая угроза нависает над Западом

Глава оборонного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подверг резкой критике западные финансовые учреждения за их нежелание инвестировать в оборонную промышленность. Он сказал, что финансовый сектор должен пересмотреть свое отношение в контексте современных геополитических вызовов, пока еще не поздно. Как передает портал "Комментарии", об этом Роб Бауэр заявил в интервью "Financial Times".

Роб Бауэр. Фото из открытых источников

"До сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые говорят, что неэтично инвестировать в обороноспособность, потому что речь идет об убийстве людей", — отметил Бауэр.

Адмирал НАТО высказал мнение, что эти учреждения упускают возможность заработать на значительных государственных инвестициях, которые направляются в оборону после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что произошло с вашим бизнес-инстинктом? Вы что, глупые? Если посмотреть на рентабельность инвестиций... то в течение следующих 20 лет нужно будет потратить очень много денег", — сказал адмирал НАТО.

Бауэр аргументирует, что инвестиции в оборону для целей сдерживания – это на самом деле лучшая мера устойчивого развития: "Я им говорю: "Поезжайте и посетите Газу. Поезжайте в Украину. Поезжайте в Йемен. Поезжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война".

По словам адмирала, бизнесу недостаточно просто смотреть на свой следующий квартал. Для большого количества бизнесменов угроза безопасности все еще остается чем-то далеким. Но это не так. Вся эта идея о том, что деньги не связаны с безопасностью, вызывает беспокойство, потому что экономика процветает только в стабильной и безопасной стране. И эту стабильность, и эту безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО.

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