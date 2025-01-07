В НАТО хватаются за голову: какая угроза нависает над Западом

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Кравцев Сергей
Глава оборонного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подверг резкой критике западные финансовые учреждения за их нежелание инвестировать в оборонную промышленность. Он сказал, что финансовый сектор должен пересмотреть свое отношение в контексте современных геополитических вызовов, пока еще не поздно. Как передает портал "Комментарии", об этом Роб Бауэр заявил в интервью "Financial Times".
Роб Бауэр. Фото из открытых источников
Адмирал НАТО высказал мнение, что эти учреждения упускают возможность заработать на значительных государственных инвестициях, которые направляются в оборону после полномасштабного вторжения России в Украину.
Бауэр аргументирует, что инвестиции в оборону для целей сдерживания – это на самом деле лучшая мера устойчивого развития: "Я им говорю: "Поезжайте и посетите Газу. Поезжайте в Украину. Поезжайте в Йемен. Поезжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война".
По словам адмирала, бизнесу недостаточно просто смотреть на свой следующий квартал. Для большого количества бизнесменов угроза безопасности все еще остается чем-то далеким. Но это не так. Вся эта идея о том, что деньги не связаны с безопасностью, вызывает беспокойство, потому что экономика процветает только в стабильной и безопасной стране. И эту стабильность, и эту безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО.
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