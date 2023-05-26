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В НАТО могут предложить Украине альтернативу членства в Альянсе: о чем идет речь

НАТО хочет повысить статус Украины как партнера, не предлагая быстрого членства

сегодня, 15:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Внутри НАТО идет активное обсуждение того, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку. Вместе с тем о конкретных шагах на пути к членству в НАТО пока союзники Киева не готовы говорить. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Euractiv".

В НАТО могут предложить Украине альтернативу членства в Альянсе: о чем идет речь

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Украина официально подала заявку на вступление в НАТО, но о позитивном ответе пока что речь не идет, хоть инициатива Украины и будет одной из ключевых тем на саммите в Вильнюсе. Если относительно членства Украины внутри НАТО идут активные споры и нет единого мнения, то относительно идеи повысить статус Украины в НАТО есть понимания практически встречи стран Альянса.


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В настоящее время стороны встречаются в рамках Комиссии Украина — НАТО, которая управляет деятельностью сотрудничества и является форумом для консультаций между членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, представляющих общий интерес.

При этом страны НАТО хотят усилить статус Украины в своих отношениях путем создания Рады Украина-НАТО, что станет еще одним шагом по укреплению политического партнерства между Альянсом и Киевом.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в Альянс, пока наша страна не победила в войне против России. А по информации The Washington Post, среди стран блока активизировались дискуссии относительно конкретных перспектив членства Украины в НАТО. Как оцениваете происходящее в "танцах" вокруг евроатлантических перспектив Украины в НАТО, которые могли быть реализованы еще в 2008-м? Какие ожидания от июльского саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.euractiv.com/
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