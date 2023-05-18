Действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в Альянс, пока наша страна не победила в войне против России. А по информации The Washington Post, среди стран блока активизировались дискуссии относительно конкретных перспектив членства Украины в НАТО. Как оцениваете происходящее в "танцах" вокруг евроатлантических перспектив Украины в НАТО, которые могли быть реализованы еще в 2008-м? Какие ожидания от июльского саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Всё во многом зависит от нас – от нашей готовности к серьезным, быстрым и эффективным переменам

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился таким мнением:

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"На самом деле, в 2008-м мы не могли получить ПДЧ в НАТО. Германия и Франция были однозначно "против". Они и сейчас не в восторге от наших евроатлантических устремлений. Страна, которая по площади являлась наибольшей в Европе, имеет немало внутренних проблем и территориальные претензии со стороны ядерной державы (ранее – скрытые, теперь – более чем явные) – не самый желанный новый член для альянса, руководствующегося доктриной о коллективной безопасности. Это надо было четко понимать в 2008-м. Это следует осознавать и сейчас. У нас был хороший шанс в 90-х. Мы его, увы, не использовали".

Впрочем, продолжает эксперт, из-за широкомасштабной российской агрессии против Украины, из-за первой такого рода войны в Европе после Второй мировой, многие международные структуры задумываются о смене алгоритма принятия решений. Видя неэффективность таких механизмов на фоне новых вызовов.

Так что – не всё так просто…". "И в этом смысле у нас появляется новый шанс, – считает Витали Бала. – Но тут всё во многом зависит от нас. От нашей готовности к серьезным, быстрым и эффективным переменам. НАТО не просто так называется военно-политическим блоком. И там важные не только военные стандарты, по которым мы уже превосходим ряд стран Альянса, но и политические стандарты, связанные с соблюдением прав человека, различных свобод, с равенством всех перед законом. А у нас с этим – серьезные проблемы. Особенно с коррупцией. Недавно вот вновь прославились на весь мир (в негативном смысле) со взяточником во главе Верховного Суда

В то же время, акцентирует эксперт, у нас есть очень хорошие союзники – Польша, страны Балтии.

"Они могут быть нашими, скажем так, евроатлантическими промоутерами. Даже вопреки многим безобразиями, которые происходят внутри Украины, – отмечает Виталий Бала. – При этом, пока идет война, мы не можем рассчитывать на вступление в НАТО. Поэтому, как мне кажется, лучшим для нас итогом Вильнюсского саммита стала бы декларация о том, что Украина после завершения войны (в идеале бы, чтобы акцентировали – нашей победой) обязательно станет членом Североатлантического Альянса".

Всё, что реально нужно для вступления Украины в НАТО, у нас уже есть

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов обращает внимание, что тему вступления Украины в НАТО президент Владимир Зеленский и его команда озвучивают достаточно активно. При этом, акцентирует эксперт, все участники дискуссии смотрят на вещи вполне реально.

"Члены Альянса понимают, что до победы Украины, до окончания войны, положительного решения не будет. Просто потому, что при таком сценарии блок НАТО будет обязан вступить в войну с россией. Не просто поддерживать Украину техникой и боеприпасами, а непосредственно вступить в боевые действия. Желающих немного, – поясняет Кирилл Сазонов. – Жители стран, ставших частью Альянса, привыкли к мирной жизни – и не поддержат такие шаги своих правительств. Так что вопрос членства отложен до окончания войны".

Исходя из этого, продолжает эксперт, Украина сейчас настаивает на простом и понятном плане вступления по ускоренной процедуре. И в этом ее поддерживает целый ряд прагматично мыслящих государств.

Есть ряд политиков, которые тоже оказывают сопротивление интеграции Украины в Альянс, но тут речь скорее идет о коррупции. Да, в странах НАТО есть коррупция, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – И не всё в порядке с демократическими стандартами, свободой слова и прочими европейскими нормами. Достаточно вспомнить Албанию с ее криминалитетом, по ряду моментов – Турцию. Так что, когда вам рассказывают, что для вступления Украины в НАТО нужны антикоррупционные реформы или стандарты демократии, это, как минимум, лукавство. Просто этот стереотип используют для манипуляций и оправданий отказа по геополитическим причинам. Всё, что реально нужно для вступления Украины в НАТО, у нас уже есть. Нужно просто довести до ума ряд организационных моментов в украинской армии. И победить". "На примере отражения российской агрессии все видят, насколько мощной силой являются ВСУ. И большинство стран хотят видеть украинскую армию в числе гарантов своей безопасности и союзников. Сопротивление оказывают некоторые явно пророссийские политики, типа режима Виктора Орбана в Венгрии

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