В НАТО начали скрывать разведданные от США: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО начали скрывать разведданные от США: что происходит

Угрозы Дональда Трампа подорвали доверие союзников и подвергли сомнению многолетние разведывательные соглашения

20 января 2026, 09:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чиновники стран НАТО все чаще отказываются от обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Об этом сообщает издание The i Paper со ссылкой на источники в Альянсе.

В НАТО начали скрывать разведданные от США: что происходит

США и НАТО. Фото: из открытых источников

По словам собеседников газеты, еще недавно разведывательные и военные структуры союзников тесно сотрудничали для противодействия всему спектру угроз — от открытой войны до скрытых операций. Однако амбиции американского президента по поводу "приобретения" Гренландии резко подорвали уровень доверия и поставили под сомнение устоявшиеся механизмы взаимодействия.

Один из инсайдеров НАТО отметил, что ситуация создала атмосферу напряженности между европейскими и американскими партнерами. По его словам, сотрудники все реже "говорят откровенно", опасаясь, что чувствительная информация может попасть непосредственно в Трамп и использоваться в сценарии силового давления на Данию через Гренландию.

Источник в британской разведке назвал ухудшение отношений между Белым домом и союзниками "беспрецедентным". Оно предупредило, что политические шаги Трампа вызывают индивидуальные потрясения, которые уже оказывают прямое влияние на сферу разведывательного сотрудничества.

Традиционно США и Великобритания обмениваются данными в рамках двустороннего соглашения, известного как "Два глаза", а также в более широком формате альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада и Новая Зеландия. Однако, по данным The i Paper, последние заявления Трампа заставили Лондон задуматься о новой реальности, в которой Великобритания все больше воспринимается Вашингтоном не как особый партнер, а как просто часть Европы.

Источник: https://inews.co.uk/news/nato-officials-restrict-intelligence-to-us-over-trump-threats-4179312
