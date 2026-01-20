В НАТО начали скрывать разведданные от США: что происходит

Чиновники стран НАТО все чаще отказываются от обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Об этом сообщает издание The i Paper со ссылкой на источники в Альянсе.

США и НАТО. Фото: из открытых источников

По словам собеседников газеты, еще недавно разведывательные и военные структуры союзников тесно сотрудничали для противодействия всему спектру угроз — от открытой войны до скрытых операций. Однако амбиции американского президента по поводу "приобретения" Гренландии резко подорвали уровень доверия и поставили под сомнение устоявшиеся механизмы взаимодействия.

Один из инсайдеров НАТО отметил, что ситуация создала атмосферу напряженности между европейскими и американскими партнерами. По его словам, сотрудники все реже "говорят откровенно", опасаясь, что чувствительная информация может попасть непосредственно в Трамп и использоваться в сценарии силового давления на Данию через Гренландию.

Источник в британской разведке назвал ухудшение отношений между Белым домом и союзниками "беспрецедентным". Оно предупредило, что политические шаги Трампа вызывают индивидуальные потрясения, которые уже оказывают прямое влияние на сферу разведывательного сотрудничества.

Традиционно США и Великобритания обмениваются данными в рамках двустороннего соглашения, известного как "Два глаза", а также в более широком формате альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада и Новая Зеландия. Однако, по данным The i Paper, последние заявления Трампа заставили Лондон задуматься о новой реальности, в которой Великобритания все больше воспринимается Вашингтоном не как особый партнер, а как просто часть Европы.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз разрабатывает ряд жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа относительно его намерений установить контроль над Гренландией. Какие последствия такой политики Трампа могут быть для Европы и Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.