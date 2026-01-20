У НАТО почали приховувати розвіддані від США: що відбувається

Рубрики
Чиновники країн НАТО дедалі частіше відмовляються від обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Про це повідомляє видання The i Paper з посиланням на джерела в Альянсі.
За словами співрозмовників газети, ще донедавна розвідувальні та військові структури союзників тісно співпрацювали для протидії всьому спектру загроз – від відкритої війни до прихованих операцій. Проте амбіції американського президента щодо "придбання" Гренландії різко підірвали рівень довіри та поставили під сумнів усталені механізми взаємодії.
Один з інсайдерів НАТО зазначив, що ситуація створила атмосферу напруженості між європейськими та американськими партнерами. За його словами, співробітники дедалі рідше "говорять відверто", побоюючись, що чутлива інформація може потрапити безпосередньо до Трампа і бути використана у сценарії силового тиску на Данію через Гренландію.
Джерело в британській розвідці назвало погіршення відносин між Білим домом і союзниками "безпрецедентним". Воно попередило, що політичні кроки Трампа спричиняють індивідуальні потрясіння, які вже мають прямий вплив на сферу розвідувального співробітництва.
Традиційно США та Велика Британія обмінюються даними в межах двосторонньої угоди, відомої як "Два ока", а також у ширшому форматі альянсу "П’ять очей", до якого входять Австралія, Канада та Нова Зеландія. Однак, за даними The i Paper, останні заяви Трампа змусили Лондон замислитися над новою реальністю, у якій Велика Британія дедалі більше сприймається Вашингтоном не як особливий партнер, а як "просто частина Європи".
