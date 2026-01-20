У НАТО почали приховувати розвіддані від США: що відбувається

Чиновники країн НАТО дедалі частіше відмовляються від обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Про це повідомляє видання The i Paper з посиланням на джерела в Альянсі.

За словами співрозмовників газети, ще донедавна розвідувальні та військові структури союзників тісно співпрацювали для протидії всьому спектру загроз – від відкритої війни до прихованих операцій. Проте амбіції американського президента щодо "придбання" Гренландії різко підірвали рівень довіри та поставили під сумнів усталені механізми взаємодії.

Один з інсайдерів НАТО зазначив, що ситуація створила атмосферу напруженості між європейськими та американськими партнерами. За його словами, співробітники дедалі рідше "говорять відверто", побоюючись, що чутлива інформація може потрапити безпосередньо до Трампа і бути використана у сценарії силового тиску на Данію через Гренландію.

Джерело в британській розвідці назвало погіршення відносин між Білим домом і союзниками "безпрецедентним". Воно попередило, що політичні кроки Трампа спричиняють індивідуальні потрясіння, які вже мають прямий вплив на сферу розвідувального співробітництва.

Традиційно США та Велика Британія обмінюються даними в межах двосторонньої угоди, відомої як "Два ока", а також у ширшому форматі альянсу "П’ять очей", до якого входять Австралія, Канада та Нова Зеландія. Однак, за даними The i Paper, останні заяви Трампа змусили Лондон замислитися над новою реальністю, у якій Велика Британія дедалі більше сприймається Вашингтоном не як особливий партнер, а як "просто частина Європи".

