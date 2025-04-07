В НАТО намекнули, что мир в Украине вновь откладывается

Россия, как не демонстрировала, так и не демонстрирует свое желание закончить войну в Украине. Все уже убедились в том, что ока Кремль лишь затягивает этот процесс. Следовательно, о скором мире в Украине с таким подходом Москвы говорить не приходится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBS News сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек подчеркнул, что и США и НАТО прилагают усилия, чтобы положить конец войне в Украине, "и в рамках этих усилий США действительно стараются". Однако сейчас мяч находится на стороне России, которая делает недостаточно для прекращения огня.

"Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что западные союзники полностью поддерживают усилия США по справедливому, прочному и долговременному завершению войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – недавний визит спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон сигнализирует о том, что Кремль заинтересован в расширении дискуссий с США и отвлечении их от Украины. Об этом пишет NBC News.

Авторы публикации отмечают, на самом деле Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. О том, чтобы прекращать войну в обозримом будущем не может быть и речи, считают в Москве.



