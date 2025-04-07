В НАТО намекнули, что мир в Украине вновь откладывается

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия, как не демонстрировала, так и не демонстрирует свое желание закончить войну в Украине. Все уже убедились в том, что ока Кремль лишь затягивает этот процесс. Следовательно, о скором мире в Украине с таким подходом Москвы говорить не приходится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBS News сделал генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Генсек подчеркнул, что и США и НАТО прилагают усилия, чтобы положить конец войне в Украине, "и в рамках этих усилий США действительно стараются". Однако сейчас мяч находится на стороне России, которая делает недостаточно для прекращения огня.
Он подчеркнул, что западные союзники полностью поддерживают усилия США по справедливому, прочному и долговременному завершению войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – недавний визит спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон сигнализирует о том, что Кремль заинтересован в расширении дискуссий с США и отвлечении их от Украины. Об этом пишет NBC News.
Авторы публикации отмечают, на самом деле Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. О том, чтобы прекращать войну в обозримом будущем не может быть и речи, считают в Москве.
Новости