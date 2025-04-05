Недавний визит спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон сигнализирует о том, что Кремль заинтересован в расширении дискуссий с США и отвлечении их от Украины. Как передает портал "Комментарии", пишет NBC News.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, на самом деле Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. О том, чтобы прекращать войну в обозримом будущем не может быть и речи, считают в Москве.

В материале говорится, таким образом, намерения России прекратить огонь явно отсутствуют и Дмитриева, скорее всего, отправили, чтобы "вывернуться из трудного положения".

"Путин считает, что время на его стороне, и, затягивая события, он поставит себя в еще более выгодное положение для переговоров", — полагает профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается война, но это не мешает американцам вести с россиянами закулисные переговоры, итоги которых почка что неизвестны. Так недавно в Вашингтоне побывал главный переговорщик Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Какой стала главная цель поездки Дмитриева в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – о посланнике российского диктатора Владимире Путине Кирилле Дмитриеве в последнее время слишком много говорят. Он едва ли не самый главный представитель диктатора на достаточно важных переговорах из США. Дошло уже до того, что его записали в преемники преступника №1. Об этом у себя в Facebook пишет известный дипломат, политолог Вадим Трюхан.



