В НАТО назначили своего представителя в Украине: что о нем известно

17 июля, на должность старшего представителя НАТО в Украине был назначен британский чиновник Патрик Тернер. Он начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре этого года.

Патрик Тернер (фото из открытых источников)

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, согласно пресс-службе Альянса.

Патрик Тернер будет возглавлять представительство Альянса в Украине, будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве, а также будет координировать усилия НАТО и давать оценки и советы по ситуации в Украине.

"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", – сказал он.

Ранее Патрик Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по операциям и оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля было принято решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности, назначения специального представителя в Киеве.

"Это основывается на беспрецедентной поддержке НАТО Украины в защите от российской агрессии. Члены Альянса также объявили об обязательстве предоставить долгосрочную помощь безопасности Украины с минимальной базовой линией в 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить постоянный уровень помощи по безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Берлин предметно готовится к войне с РФ . В Минобороны Германии подтвердили, что разрабатывают экстренные планы перемещения "сот тысяч" войск НАТО через свою территорию в случае войны с РФ. Причиной тому стали сообщения СМИ о том, что подготовка усугубляется на фоне косвенного конфликта Запада с Москвой. Об этом пишет Newsweek.