logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В НАТО назначили своего представителя в Украине: что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО назначили своего представителя в Украине: что о нем известно

Патрик Тернер ранее работал помощником генерального секретаря НАТО по операциям и оборонной политике и планированию.

сегодня, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

17 июля, на должность старшего представителя НАТО в Украине был назначен британский чиновник Патрик Тернер. Он начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре этого года.

В НАТО назначили своего представителя в Украине: что о нем известно

Патрик Тернер (фото из открытых источников)

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, согласно пресс-службе Альянса.

Патрик Тернер будет возглавлять представительство Альянса в Украине, будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве, а также будет координировать усилия НАТО и давать оценки и советы по ситуации в Украине.

"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", – сказал он.

Ранее Патрик Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по операциям и оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля было принято решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности, назначения специального представителя в Киеве.

"Это основывается на беспрецедентной поддержке НАТО Украины в защите от российской агрессии. Члены Альянса также объявили об обязательстве предоставить долгосрочную помощь безопасности Украины с минимальной базовой линией в 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить постоянный уровень помощи по безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Берлин предметно готовится к войне с РФ . В Минобороны Германии подтвердили, что разрабатывают экстренные планы перемещения "сот тысяч" войск НАТО через свою территорию в случае войны с РФ. Причиной тому стали сообщения СМИ о том, что подготовка усугубляется на фоне косвенного конфликта Запада с Москвой. Об этом пишет Newsweek.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_228106.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости