В НАТО назвали главных союзников России в войне против Украины: как они помогают Путину

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея, Иран и Китай стали главными союзниками России в войне в Украине, которые обеспечивают режим Путина в разных областях.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о войне в Украине и давлении России. По его словам, Россия продолжает свое наступление на Украину, а также сближается с тремя основными союзниками – Китаем, Ираном и Северной Кореей.
По его словам, благодаря российским технологиям, ракеты КНДР могут представлять прямую угрозу для США, Европы, Индо-Тихоокеанского региона.
Что касается Ирана, то Рютте объясняет, что Россия получает от него беспилотники, которыми каждый день атакует Украину, а Китай поддерживает экономику РФ, развивает ее оборонную промышленность и расширяет свой нарратив на мировой арене.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО объяснил, зачем КНДР отправила войска в Россию.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страну, помогающую России увеличить производство оружия до уровня ЕС.
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