В НАТО назвали главных союзников России в войне против Украины: как они помогают Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея, Иран и Китай стали главными союзниками России в войне в Украине, которые обеспечивают режим Путина в разных областях.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о войне в Украине и давлении России. По его словам, Россия продолжает свое наступление на Украину, а также сближается с тремя основными союзниками – Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"После доставки боеприпасов и ракет Северная Корея направила войска воевать и умирать вместе с Россией в ее незаконной войне. Россия же предоставляет Северной Корее финансирование и ракетные технологии. Это очень тревожит", — сказал Рютте.

По его словам, благодаря российским технологиям, ракеты КНДР могут представлять прямую угрозу для США, Европы, Индо-Тихоокеанского региона.

Что касается Ирана, то Рютте объясняет, что Россия получает от него беспилотники, которыми каждый день атакует Украину, а Китай поддерживает экономику РФ, развивает ее оборонную промышленность и расширяет свой нарратив на мировой арене.

"Россия, которая работает вместе с Северной Кореей, Ираном и Китаем, не только угрожает Европе, она угрожает миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Америке", — подчеркнул глава НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО объяснил, зачем КНДР отправила войска в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страну, помогающую России увеличить производство оружия до уровня ЕС.