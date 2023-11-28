В НАТО не определились относительно быстрого вступления Украины: все еще думают две ключевые страны

Среди союзников по НАТО остаются разногласия относительно быстрого вступления Украины в Альянс. всему виной позиции США и Германии, которые настаивают, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv", со ссылкой на двух дипломатов НАТО.

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, внутри блока не стихают дискуссии, потому как члены Альянса до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, являются ли реформы, изложенные в обновленной Годовой национальной программе, условиями, при которых Украина может вступить в НАТО, или они являются инструментом для приближения Киева к Альянсу, рассказали несколько дипломатов НАТО.

По словам одного из них, это означает, что, когда условия по выполнению реформ, которые НАТО согласует с Украиной, будут выполнены, можно будет обсуждать вопрос о членстве.

Другие собеседники издания заявили, что программа реформ не содержит перечня условий, а является "указателем" или "инструментом" для отслеживания прогресса и информирования лидеров стран Альянса.

В то же время, отмечают в публикации, описание сфер реформ, как правило, оставляет членам НАТО пространство для маневра, поскольку они не привязаны к строгой оценке прогресса, а скорее выражают свое политическое мнение.

Как указывает издание, с меньшим количеством деталей для проверки выполнения условий также возникает риск того, что реформы никогда не будут достаточными, и это усложнит предоставление зеленого света для вступления.

Еще один дипломат НАТО заявил, что даже если бы война с РФ закончилась завтра, и Украина выполнила все условия, перечисленные в плане реформ, члены НАТО все равно должны были бы дать согласие на приглашение, что может быть трудным процессом.

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