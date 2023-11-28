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Столтенберг рассказал, к чему пришло время готовиться Украине

Столтенберг считает, что Украине пора готовиться к усилению боев и ракетных атак России

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украине нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя состояние войны в Украине, находясь с визитом в Брюсселе.

Столтенберг рассказал, к чему пришло время готовиться Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 28 ноября, генсек Альянса отметил, что сейчас на линии фронта в Украине происходят интенсивные бои.


Кроме того, "мы видели волны атак с помощью дронов по украинским городам", добавил он.

"Нужно готовиться к усилению боев и усилению воздушных ракетных атак по городам Украины. Это делает даже более важным, чтобы союзники по НАТО поддерживали Украину", – отметил генсек Альянса.

Столтенберг приветствовал недавние объявления о помощи Украине со стороны стран-членов НАТО, в частности, Германии, Нидерландов и Румынии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.




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