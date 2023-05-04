logo

BTC/USD

29090.86

ETH/USD

1902.18

LTC/USD

88.20

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В НАТО обеспокоены: Россия может "наказать" Запад за поддержку Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО обеспокоены: Россия может "наказать" Запад за поддержку Украины

Россия может провести диверсию на подводных интернет-кабелях, что представляет угрозу для западного мира.

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер выразил свою обеспокоенность по поводу возможной попытки России атаковать подводе кабели, которые являются критическими для Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В НАТО обеспокоены: Россия может "наказать" Запад за поддержку Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер. Фото из открытых источников

Представитель НАТО заявил, что есть вероятность того, что россияне попытаются совершить диверсию, направленную на подводные кабели. Это было бы "наказанием" Запада за поддержку Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Существует повышенная обеспокоенность, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада, чтобы получить рычаги влияния на страны, обеспечивающие безопасность Украины", – сказал Дэвид Каттлер.

Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке рассказал об увеличении активности российских сил по сравнению с предыдущими годами. В центр внимания подводные кабели и трубопроводы попали после взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток". Каттлер отказался говорить, кто стоит за нападениями на эту инфраструктуру из-за текущего расследования. Подводные кабели передают около 95% интернет-трафика в мире, а 200 из 400 этих кабелей по данным НАТО являются критическими.

"В общем, они ежедневно осуществляют финансовые операции на сумму примерно 10 триллионов долларов США, поэтому эти кабели действительно являются стержнем экономики", — сказал Каттлер.

Повреждение этих объектов приведет к значительным проблемам безопасности западного интернета, а также работе финансовой и энергетической систем.

Из-за опасений возможных диверсий НАТО увеличило количество патрульных кораблей в Северном и Балтийском морях и создало специальное подразделение по защите критической подводной инфраструктуры.

"Угроза реальна, и НАТО активизируется", — сказал немецкий генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн, возглавляющий новое спецподразделение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/moscow-may-sabotage-undersea-cables-part-its-war-ukraine-nato-2023-05-03/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:03

Дурниці, безпідставне нагнітання ситуації. Вся фінансова система, платіжні розрахунки та подібне тримається на е-зв'язках. Всю цю систему контролюють юдеї, як Беня Суркіси Тигипко. Вони ж головні вигодонабувачи цієї війни з обох сторін. Тому самім собі вони не зашкодять. Потім, після перемоги, мільярдний рух грошей від репараційного розпилу Росії - сотні років стабільного доходу


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!