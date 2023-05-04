В НАТО обеспокоены: Россия может "наказать" Запад за поддержку Украины

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Slava Kot
Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер выразил свою обеспокоенность по поводу возможной попытки России атаковать подводе кабели, которые являются критическими для Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер. Фото из открытых источников
Представитель НАТО заявил, что есть вероятность того, что россияне попытаются совершить диверсию, направленную на подводные кабели. Это было бы "наказанием" Запада за поддержку Украины.
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Заместитель генерального секретаря НАТО по разведке рассказал об увеличении активности российских сил по сравнению с предыдущими годами. В центр внимания подводные кабели и трубопроводы попали после взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток". Каттлер отказался говорить, кто стоит за нападениями на эту инфраструктуру из-за текущего расследования. Подводные кабели передают около 95% интернет-трафика в мире, а 200 из 400 этих кабелей по данным НАТО являются критическими.
Повреждение этих объектов приведет к значительным проблемам безопасности западного интернета, а также работе финансовой и энергетической систем.
Из-за опасений возможных диверсий НАТО увеличило количество патрульных кораблей в Северном и Балтийском морях и создало специальное подразделение по защите критической подводной инфраструктуры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".
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