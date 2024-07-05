В НАТО откровенно сказали, хотят ли заключения Минска-3

В Брюсселе во время пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является суверенным государством, поэтому только она сама будет определять, на каких условиях могут проходить переговоры о завершении войны с Россией.

Йенс Столтенберг

То есть Столтенберг подчеркнул, что это исключительно суверенное право Украины — определять условия, при которых могут происходить переговоры с Россией о прекращении войны.

В то же время, как отметил генсек НАТО, все предыдущее поведение России говорит о том, что нельзя допустить чего-нибудь такого, что будет напоминать "Минск-3".

Впрочем, по словам Столтенберга, необходимо найти решение, которое принесло бы Украине устойчивый мир.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время активно обсуждаются путь завершения войны в Украине с помощью мирных договоренностей с РФ. В частности отмечалось, что РФ передала США свой проект мирного договора с Украиной. Согласно этому документу Украина якобы должна выйти из Донбасса, а РФ передаст Украине ЗАЭС и подумает над тем, чтобы выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом РФ предлагает Украине совместный контроль за Крымом. Но она хочет, чтобы Украина фактически провела разоружение и отказалась от членства в НАТО.

В то же время сам Путин заявил, что РФ готова обсуждать мирный договор с Украиной на основе так называемых стамбульских договоренностей, которые якобы были парафированы Украиной. Впрочем, в Верховной Раде категорически опровергли слова кремлевского диктатора и заявили, что он лжет цинично. Там говорят, что никаких договоренностей в Стамбуле не было.



