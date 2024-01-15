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В НАТО отреагировали на информацию о подготовке Германии к войне с Россией

Опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации

сегодня, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с Россией не является секретным разведывательным анализом. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, комментируя материал издания "Bild".

В НАТО отреагировали на информацию о подготовке Германии к войне с Россией

НАТО. Фото из открытых источников

Чиновник заявил, что журналисты просто получили сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", — пояснил Сартс.

Теперь же в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.                                                                                     

Отметим, рейтинговое немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО отреагировали на намерения Трампа вывести США из Альянса.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда закончится война в Украине: в НАТО сделали неутешительный прогноз.




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Источник: https://twitter.com/janis_sarts/status/1746837638118625578
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