В НАТО отреагировали на информацию о подготовке Германии к войне с Россией

Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с Россией не является секретным разведывательным анализом. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, комментируя материал издания "Bild".

НАТО. Фото из открытых источников

Чиновник заявил, что журналисты просто получили сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", — пояснил Сартс.

Теперь же в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

Отметим, рейтинговое немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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