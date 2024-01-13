В НАТО отреагировали на намерения Трампа вывести США из Альянса

Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью румынскому телеканалу Digi24 сделал замгенсека Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ, отвечая на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экс-президент США Дональд Трамп.

Мирча Джоанэ. Фото: из открытых источников

Джоанэ отметил, в каждой стране есть "своя демократическая игра", поэтому нужно "набраться уважения и терпения, чтобы увидеть, что решит американский народ".

"Мы уже работали с Трампом и потому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации", – отметил он.

Заместитель генсека НАТО подчеркнул, в этом сложном мире, где растет роль Китая, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз за последние 75 лет осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки.

Мирча Джоанэ также выразил уверенность, что после предвыборного периода ситуация "будет развиваться в порядке конструктивной логики", намекая, что в случае победы Трампа на выборах в США его действия не будут соответствовать предыдущей риторике.

Отметим, ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – следует готовиться к тому, что война России против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.



