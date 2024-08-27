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В НАТО отреагировали на российский беспилотник в Польше: как готовятся отвечать

Спикер НАТО Фара Дахлалла отреагировала на российский беспилотник, залетевший на территорию Польши.

сегодня, 11:20
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Slava Kot

Польский генерал Мацей Клиш заявил, что во время массированной атаки по Украине 26 августа неизвестный объект залетел в воздушное пространство Польши. По его словам, это мог быть российский беспилотник. На эту информацию отреагировали в НАТО.

В НАТО отреагировали на российский беспилотник в Польше: как готовятся отвечать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Представитель НАТО Фара Дахлалла прокомментировала информацию о нарушении воздушного пространства Польши.

"Польша сообщила, что объект, вероятно, беспилотник, вошел в ее воздушное пространство в понедельник во время российских атак на Украину. Мы решительно осуждаем эти продолжающиеся атаки на украинских мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", — сказала Дахлалла.

Представитель НАТО отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории стран Альянса несколько раз находили фрагменты российских ракет и беспилотников. По ее словам, такие действия России безответственны, поэтому НАТО отвечает увеличением своих войск на границе вблизи Украины.

"Хотя у нас нет информации, указывающей на то, что Россия намеренно атаковала союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны. В ответ на войну России НАТО значительно увеличило свое присутствие на своем восточном фланге, в частности в Польше", — сказала Дахлалла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский генерал Мацей Клиш доложил о неизвестном объекте, залетевшем на территорию Польши вглубь на 25 км во время атаки РФ по Украине. Его обнаружили три польских радара, однако не сбили из-за якобы плохой погоды.

Также "Комментарии" писали, что ЕС обсуждает отправку своих военных инструкторов в Украину.



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Источник: https://wiadomosci.wp.pl/rosyjski-bezzalogowiec-nad-polska-mamy-reakcje-nato-7064387142794144a
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