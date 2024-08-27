В НАТО отреагировали на российский беспилотник в Польше: как готовятся отвечать

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Slava Kot
Польский генерал Мацей Клиш заявил, что во время массированной атаки по Украине 26 августа неизвестный объект залетел в воздушное пространство Польши. По его словам, это мог быть российский беспилотник. На эту информацию отреагировали в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Представитель НАТО Фара Дахлалла прокомментировала информацию о нарушении воздушного пространства Польши.
Представитель НАТО отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории стран Альянса несколько раз находили фрагменты российских ракет и беспилотников. По ее словам, такие действия России безответственны, поэтому НАТО отвечает увеличением своих войск на границе вблизи Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский генерал Мацей Клиш доложил о неизвестном объекте, залетевшем на территорию Польши вглубь на 25 км во время атаки РФ по Украине. Его обнаружили три польских радара, однако не сбили из-за якобы плохой погоды.
Также "Комментарии" писали, что ЕС обсуждает отправку своих военных инструкторов в Украину.
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