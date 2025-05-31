В НАТО пока что не намерены обсуждать требования России о том, чтобы предоставить письменные обязательства по нерасширению блока на восток. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на нескольких информированных сотрудников и дипломатов Альянса.

Россия-НАТО. Фото из открытых источников

Ряд иностранных СМИ писали, что это требование среди других выдвигает российский диктатор Владимир Путин для завершения войны в Украине. Между тем источники издания отметили, что тему нерасширения НАТО не поднимали ни на одной из встреч в рамках Альянса.

"Возможно, это просто академическая дискуссия", — сказал один из собеседников, добавив, что любое решение НАТО принимается консенсусом.

Другой собеседник подчеркнул, что письменное обязательство о нерасширении — "не то, что они россияне могут так просто получить", ведь право свободно определяться, к какому союзу присоединиться, закреплено рядом международных договоров, среди которых, в частности, Североатлантический договор 1949 года, Венская конвенция о праве международных договоров 1969-го, Хельсинкский Заключительный акт 1975-го.

Дипломат также обратил внимание на Основополагающем акте НАТО-Россия 1997 года. По его словам, хоть "он в любом случае мертв, но вместе с тем – существует".

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Также издание "Комментарии" сообщало – топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что в Кремле обсуждают, что "нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину" после того, как тот решительно встал на сторону Украины. В таком же тоне высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Все это не что иное, как тщательно подготовленный шантаж наших союзников. Такое мнение высказал украинский политолог Алексей Голобуцкий.



