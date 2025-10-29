В НАТО пригрозили стереть Москву с лица земли

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сделал резкое заявление, предупредив Россию о возможных последствиях в случае нападения на страны-члены НАТО. По его словам, страны НАТО могут нанести удар по Москве и уничтожить ее.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен. Фото из открытых источников

Тео Франкен в интервью бельгийскому изданию De Morgen прямо пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину уничтожением столицы РФ.

"Если президент Владимир Путин запустит ракету по Брюсселю, это будет ударом в самое сердце НАТО, и тогда мы сравним Москву с землей", — заявил Франкен.

Глава Минобороны подчеркнул, что уверен в том, что Путин не отважится атаковать Бельгию. В то же время, он напомнил о предупреждении западных разведок, указывающих, что Кремль может планировать нападение на одну или несколько стран Альянса.

Франкен считает, что полномасштабного вторжения со стороны РФ в ближайшее время не будет, однако не исключает сценарий так называемой "серой зоны". По его словам, "зеленые человечки" могут попытаться разжечь конфликт, используя русскоязычное меньшинство в одной из стран НАТО. В качестве примера он указал на страны Балтии: "Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии".

Министр обороны Бельгии также предупредил, что не следует недооценивать военный потенциал России.

"Россияне нарастили свои возможности. Их военная экономика производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО вместе взятое. Сравнивать бюджеты также нельзя, ведь россияне могут купить гораздо больше за те же деньги, что и мы", — отметил Франкен.

Министр добавил, что у Европы сейчас нет централизованного командования, а в случае агрессии России к немедленным действиям готовы лишь "несколько подразделений Еврокорпуса в Страсбурге".

