У НАТО пригрозили стерти Москву з лиця землі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен зробив різку заяву, попередивши Росію про можливі наслідки у разі її нападу на країни-члени НАТО. За його словами, країни НАТО можуть завдати удару по Москві та знищити її.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Фото з відкритих джерел
Тео Франкен в інтерв’ю бельгійському виданню De Morgen прямо пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну знищенням столиці РФ.
Глава Міноборони наголосив, що впевнений у тому, що Путін не наважиться атакувати Бельгію. Водночас він нагадав про попередження західних розвідок, які вказують, що Кремль може планувати напад на одну або кілька країн Альянсу.
Франкен вважає, що повномасштабного вторгнення з боку РФ найближчим часом не буде, однак не виключає сценарію так званої "сірої зони". За його словами, "зелені чоловічки" можуть спробувати розпалити конфлікт, використовуючи російськомовну меншість в одній з країн НАТО. Як приклад він вказав на країни Балтії: "Не встигнеш озирнутися, як вони вже анексували шматок Естонії".
Міністр оборони Бельгії також попередив, що не слід недооцінювати військовий потенціал Росії.
Міністр додав, що Європа нині не має централізованого командування, а у випадку агресії Росії до негайних дій готові лише "кілька підрозділів Єврокорпусу у Страсбурзі".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "зелених чоловічків" помітили на кордоні однієї з країн НАТО.
Також "Коментарі" писали, що німецький політолог Вітторіо Гесле, який передбачив вторгнення Росії, заявив, що подальша ескалація війни може призвести до розпаду НАТО та глобального конфлікту.