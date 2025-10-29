У НАТО пригрозили стерти Москву з лиця землі

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен зробив різку заяву, попередивши Росію про можливі наслідки у разі її нападу на країни-члени НАТО. За його словами, країни НАТО можуть завдати удару по Москві та знищити її.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Фото з відкритих джерел

Тео Франкен в інтерв’ю бельгійському виданню De Morgen прямо пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну знищенням столиці РФ.

"Якщо президент Володимир Путін запустить ракету по Брюсселю, це буде ударом у саме серце НАТО, і тоді ми зрівняємо Москву із землею", — заявив Франкен.

Глава Міноборони наголосив, що впевнений у тому, що Путін не наважиться атакувати Бельгію. Водночас він нагадав про попередження західних розвідок, які вказують, що Кремль може планувати напад на одну або кілька країн Альянсу.

Франкен вважає, що повномасштабного вторгнення з боку РФ найближчим часом не буде, однак не виключає сценарію так званої "сірої зони". За його словами, "зелені чоловічки" можуть спробувати розпалити конфлікт, використовуючи російськомовну меншість в одній з країн НАТО. Як приклад він вказав на країни Балтії: "Не встигнеш озирнутися, як вони вже анексували шматок Естонії".

Міністр оборони Бельгії також попередив, що не слід недооцінювати військовий потенціал Росії.

"Росіяни наростили свої можливості. Їхня військова економіка виробляє вчетверо більше боєприпасів, ніж усе НАТО разом узяте. Порівнювати бюджети також не можна, адже росіяни можуть купити набагато більше за ті самі гроші, що й ми", — зауважив Франкен.

Міністр додав, що Європа нині не має централізованого командування, а у випадку агресії Росії до негайних дій готові лише "кілька підрозділів Єврокорпусу у Страсбурзі".

