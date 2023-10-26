В НАТО призвали Россию вывести свои войска из страны-соседки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию вывести свои войска с территории непризнанного Приднестровья. Такое заявление он сделал на встрече с премьером Молдовы.

"Приятно познакомиться с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном", – говорится в сообщении.

В ходе встречи Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы и призывает РФ полностью вывести свою армию с территории страны. В своем заявлении он подразумевает территорию непризнанного Приднестровья, где Россия до сих пор держит свои войска.

"Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО", – добавил Столтенберг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто может помочь Кишиневу вернуть Приднестровье . Молдавия, которая пытается активнее, чем раньше, противостоять российскому влиянию, оставаясь при этом под прицелом Кремля, могла быть оккупирована РФ, если бы удалось победить Украину в рамках своего полномасштабного вторжения. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец акцентирует, что ключевой вызов, стоящий сейчас перед Молдовой – внутренние противники, подрыв безопасности.

По его словам, беда еще и в том, что у Молдовы нет полноценной армии. А потому – беззащитная с точки зрения угроз даже перед вооруженными силами так называемого Приднестровья, которое контролирует РФ, имеющую там "миротворцев".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что у Молдовы был прекрасный шанс воспользоваться тем глубоким нокаутом, который россияне получили после освобождения ВСУ Харьковщины и части Херсонщины, включая сам Херсон. На тот момент официальный Кишинев мог, объединив усилия с Украиной и Румынией, наконец-то восстановить суверенитет Молдавского государства.

