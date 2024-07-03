В НАТО раскрыли, что Китай передает РФ для ведения войны в Украине

Китай, несмотря на свои заявления о том, что, якобы, нейтральный игрок, поставляет России компоненты двойного назначения, которые помогают российским оккупантам вести войну против Украины, заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

Джулианна Смит

По ее словам, в штаб-квартире НАТО уходит много времени на обсуждение углубления отношений между КНР и Россией.

"Китай пользуется каждым случаем, чтобы заявить: они являются "нейтральным игроком" в войне в Украине. Тем не менее, в реальности Китай поставляет длинный список компонент двойного назначения, которые помогают России продолжать эту агрессивную войну против Украины" – заявила Смит.

Она уточнила, что речь идет о поставках станков и микроэлектронике. Посол добавила, что НАТО работает над тем, чтобы подтвердить факт, что Китай больше не является "нейтральным игроком" в этой войне.

Кроме того, Смит добавила, что Североатлантический союз также предупреждает Китай о рисках поддержки России в этой немотивированной войне.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Россия сейчас значительно зависит от Китая, поэтому один телефонный звонок главы Китая Си Цзиньпина российскому диктатору Владимиру Путину помог бы остановить войну в Украине. По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас призвал Москву начать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала. Финский президент также отметил, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов НАТО и разжигает величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские банки резко изменили отношение к РФ.



