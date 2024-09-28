В НАТО рассказали, какой ход ВСУ создал стратегическую проблему для Путина

Успешная операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" высказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Фото из открытых источников

Бауэр отметил, что, как Украина, так и Россия на сегодняшний день столкнулись с одинаковыми проблемами. Во-первых, обострилась проблема кадров, а также проблема с обучением новобранцев и поиск новых возможностей и боеприпасов.

Председатель Военного комитета НАТО прогнозирует, что "когда будет подходящий момент – и это оценка – россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления".

"Курск – это хороший пример, где проводилось контрнаступление, и куда вторглась Украина. Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России через логистические линии, проходящие через Курск", – констатировал топ-военный.

В то же время он отметил, что в результате курского контрнаступления для Украины "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, скорее всего, не так, как планировалось, как задумано".

Военный пояснил, что на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях". Роб Бауэр отметил, если смотреть на стратегическом уровне, то Украина создает для России стратегическую дилемму. Когда Путин говорит, что он защищает родину, он в этом не преуспевает, потому что Украина сейчас у России. Это плохо. Поэтому, подчеркнул Бауэр, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?".

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