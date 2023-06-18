В НАТО сделали новое заявление по ядерному оружию в Беларуси

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Лиля Воробьева
Перемещение ядерного оружия из России в Беларусь усиливает требование Украины к быстрому вступлению нашей страны в НАТО. Кроме того, Североатлантический союз с беспокойством наблюдает за этой ситуацией. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt.
Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)
По его словам, события в Беларуси ужесточают требование нашей страны относительно быстрого вступления в Альянс.
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Столтенберг, комментируя усиление ядерной угрозы со стороны Москвы, после размещения этого оружия в Беларуси сказал, что Альянс обеспокоенно наблюдает за этой ситуацией, но пока не видит признаков того, что Россия может применить ядерное оружие в ближайшем будущем.
Также он отметил важность лидерства Германии, которое "необходимо для мира" в Европе.
Известно, что 19 июня Столтенберг посетит Берлин для проведения переговоров с Шольцом.
Напомним, что "Комментарии" пишут о том, что Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси . После заявлений президента РФ Владимира Путина США не видят оснований для корректировки собственной ядерной позиции. Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за "безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа". Блинкен также напомнил, что Путин оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерного оружия. Но в США не видят факторов, свидетельствующих о готовности Кремля применить ядерное оружие в ближайшем будущем.
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