В НАТО сделали новое заявление по ядерному оружию в Беларуси

Столтенберг, комментируя усиление ядерной угрозы со стороны Москвы, после размещения этого оружия в Беларуси сказал, что Альянс обеспокоенно наблюдает за этой ситуацией, но пока не видит признаков того, что Россия может применить ядерное оружие в ближайшем будущем.

Также он отметил важность лидерства Германии, которое "необходимо для мира" в Европе.