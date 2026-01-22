В НАТО шокировали заявлением о главной угрозе для всех и вспомнили Украину: детали

Россия остается главным и непосредственным противником НАТО, и ее угроза касается не только отдельных территорий, но и всей системы коллективной безопасности Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время традиционного "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Фото: из открытых источников

Рютте прокомментировал глобальные угрозы, отметив, что, хотя Китай активно наращивает военную мощь, именно агрессия России составляет самый серьезный вызов для Североатлантического альянса.

"Наш ключевой противник для НАТО — Россия. Конечно, Китай увеличивает свои силы, так что не стоит быть наивными, но именно Кремль является главным вызовом", — подчеркнул он.

Генсек подчеркнул героическую оборону Украины, где военное и гражданское население мужественно противостоят российской агрессии, фактически держа оборону за весь Альянс.

Отдельное внимание Рютте уделил неотложной проблеме поставки вооружения. Он положительно оценил решение Евросоюза выделить 90 миллиардов помощи Украине, однако отметил, что ее реализация запланирована на весну, не отвечающую потребностям фронта и тыла.

"Эта помощь придет только в апреле-мае, тогда как сегодня Киев, Харьков, Львов и многие другие города подвергаются ударам российских ракет и дронов. Отключена вода и электричество, а в Киеве сейчас минус 20 градусов", — подчеркнул он.

Рютте призвал европейских и канадских партнеров сосредоточиться на Украине и обеспечить немедленную поставку ракет-перехватчиков для ПВО, которые США готовы предоставить при финансовой поддержке союзников.

Генсек подчеркнул, что дипломатические усилия и мирные переговоры не должны останавливать военную поддержку Украины, поскольку ее обороноспособность остается ключевой для безопасности всего Альянса.

