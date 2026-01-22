У НАТО шокували заявою про головну загрозу для всіх і згадали про Україну: деталі

Росія залишається головним та безпосереднім противником НАТО, і її загроза стосується не лише окремих територій, а всієї системи колективної безпеки Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час традиційного "Українського сніданку" в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Фото: з відкритих джерел

Рютте прокоментував глобальні загрози, зазначивши, що хоча Китай активно нарощує військову потужність, саме агресія Росії становить найсерйозніший виклик для Північноатлантичного альянсу.

"Наш ключовий противник для НАТО — Росія. Звісно, Китай збільшує свої сили, тож не варто бути наївними, але саме Кремль є головним викликом", — наголосив він.

Генсек підкреслив героїчну оборону України, де військові та цивільне населення мужньо протистоять російській агресії, фактично тримаючи оборону за весь Альянс.

Окрему увагу Рютте приділив нагальній проблемі постачання озброєння. Він позитивно оцінив рішення Євросоюзу виділити 90 мільярдів допомоги Україні, однак зауважив, що її реалізація запланована на весну, що не відповідає потребам фронту та тилу.

"Ця допомога дійде лише у квітні–травні, тоді як сьогодні Київ, Харків, Львів та багато інших міст піддаються ударам російських ракет і дронів. Відключено воду та електрику, а в Києві зараз мінус 20 градусів", — наголосив він.

Рютте закликав європейських та канадських партнерів зосередитися на Україні та забезпечити негайне постачання ракет-перехоплювачів для ППО, які США готові надати за фінансової підтримки союзників.

Також Генсек підкреслив, що дипломатичні зусилля і мирні переговори не повинні зупиняти військову підтримку України, оскільки її обороноздатність залишається ключовою для безпеки всього Альянсу.

Як вже писали "Коментарі", перемога України у зимовий період може стати вирішальним фактором у війні та дозволити Києву взяти стратегічну ініціативу. На думку американських експертів, Росія не здатна досягти успіху, а серйозні втрати її окупаційних сил на тлі непохитності української оборони суттєво змінять баланс сил на користь України вже навесні. Таку оцінку дав колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Clash Report.