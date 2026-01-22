logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО У НАТО шокували заявою про головну загрозу для всіх і згадали про Україну: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У НАТО шокували заявою про головну загрозу для всіх і згадали про Україну: деталі

Генсек НАТО закликав союзників не зволікати з військовою допомогою, наголошуючи, що українці вже сьогодні страждають від холоду та обстрілів

22 січня 2026, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія залишається головним та безпосереднім противником НАТО, і її загроза стосується не лише окремих територій, а всієї системи колективної безпеки Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час традиційного "Українського сніданку" в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

У НАТО шокували заявою про головну загрозу для всіх і згадали про Україну: деталі

Фото: з відкритих джерел

Рютте прокоментував глобальні загрози, зазначивши, що хоча Китай активно нарощує військову потужність, саме агресія Росії становить найсерйозніший виклик для Північноатлантичного альянсу.

"Наш ключовий противник для НАТО — Росія. Звісно, Китай збільшує свої сили, тож не варто бути наївними, але саме Кремль є головним викликом", — наголосив він.

Генсек підкреслив героїчну оборону України, де військові та цивільне населення мужньо протистоять російській агресії, фактично тримаючи оборону за весь Альянс.

Окрему увагу Рютте приділив нагальній проблемі постачання озброєння. Він позитивно оцінив рішення Євросоюзу виділити 90 мільярдів допомоги Україні, однак зауважив, що її реалізація запланована на весну, що не відповідає потребам фронту та тилу.

"Ця допомога дійде лише у квітні–травні, тоді як сьогодні Київ, Харків, Львів та багато інших міст піддаються ударам російських ракет і дронів. Відключено воду та електрику, а в Києві зараз мінус 20 градусів", — наголосив він. 

Рютте закликав європейських та канадських партнерів зосередитися на Україні та забезпечити негайне постачання ракет-перехоплювачів для ППО, які США готові надати за фінансової підтримки союзників.

Також Генсек підкреслив, що дипломатичні зусилля і мирні переговори не повинні зупиняти військову підтримку України, оскільки її обороноздатність залишається ключовою для безпеки всього Альянсу.

Як вже писали "Коментарі", перемога України у зимовий період може стати вирішальним фактором у війні та дозволити Києву взяти стратегічну ініціативу. На думку американських експертів, Росія не здатна досягти успіху, а серйозні втрати її окупаційних сил на тлі непохитності української оборони суттєво змінять баланс сил на користь України вже навесні. Таку оцінку дав колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Clash Report.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини