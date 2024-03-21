В НАТО советуют Украине усилить мобилизацию

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украине нужно не только оружие, но и люди, чтобы бороться и дальше с врагом. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Киевском форуме безопасности 21 марта.

Адмирал Роб Бауэр (фото из открытых источников)

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это значит мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей при либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дмирал НАТО назвал "самую страшную ошибку" в войне РФ против Украины. Для Запада было бы "страшной ошибкой" дать российскому диктатору Путину победить в войне против Украины. Об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Роб Бауэр выразил мнение, что в войне России против Украины наступил "решающий момент", а потому российским оккупантам нельзя победить. По словам военачальника, российский диктатор Владимир Путин боится демократии и признает только право силы, а не главенство права. Роб Бауэр отметил, что ни одна пропаганда не сможет скрыть потери россиян и гроба на территории РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что в НАТО рассказали, что действительно побудило Путина начать войну против Украины. Война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. Об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Также военачальник заявил, что на данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо". По словам Роберта Бауэра, союзники все вместе упорядочивают, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса.

