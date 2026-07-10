В НАТО устали от Трампа: о чем задумались союзники после саммита в Анкаре

Ежегодные саммиты НАТО могут потерять свой прежний формат, пока президентом США остается Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший постоянный представитель США при Альянсе Иво Даалдер в комментарии Politico, анализируя итоги недавней встречи лидеров стран НАТО в Анкаре.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, заключительная декларация саммита оказалась необычно расплывчатой. В документе отсутствует традиционное подтверждение даты следующей встречи, хотя ранее планировалось провести очередной саммит в Албании. Вместо этого лидеры ограничились общей формулировкой о надежде встретиться вновь.

Даалдер считает, что сама встреча стала упущенной возможностью. Несмотря на позитивные сигналы во время закрытых переговоров, публичные заявления Дональда Трампа вновь вызвали напряженность среди союзников.

Во время общения с прессой американский президент раскритиковал Великобританию, Францию, Германию и Бельгию, обвинив их в недостаточной поддержке США во время конфликта с Ираном. Кроме того, Трамп резко высказался в адрес Испании, призвав прекратить торговые отношения с этой страной, а также вновь заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов.

По мнению бывшего дипломата, подобная риторика заставляет европейских лидеров сомневаться в эффективности ежегодных саммитов. Он напомнил, что регулярные встречи стали традицией лишь во времена Йенса Столтенберга, тогда как ранее главы государств собирались значительно реже.

Даалдер также отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приложил значительные усилия для сохранения единства Альянса. По его словам, глава НАТО неоднократно посещал Вашингтон, пытаясь убедить Трампа в стратегической важности организации и предотвратить дальнейшее обострение отношений между США и европейскими союзниками.

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