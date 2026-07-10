У НАТО втомилися від Трампа: про що замислилися союзники після саміту в Анкарі

Щорічні саміти НАТО можуть втратити свій колишній формат, доки президентом США залишається Дональд Трамп. Таку думку висловив колишній постійний представник США при Альянсі Іво Даалдер у коментарі Politico, аналізуючи підсумки нещодавньої зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, заключна декларація саміту виявилася надзвичайно розпливчастою. У документі немає традиційного підтвердження дати наступної зустрічі, хоча раніше планувалося провести черговий саміт в Албанії. Натомість лідери обмежилися загальним формулюванням про надію зустрітися знову.

Даалдер вважає, що сама зустріч стала втраченою можливістю. Незважаючи на позитивні сигнали під час закритих переговорів, публічні заяви Дональда Трампа знову спричинили напруженість серед союзників.

Під час спілкування з пресою американський президент розкритикував Велику Британію, Францію, Німеччину та Бельгію, звинувативши їх у недостатній підтримці США під час конфлікту з Іраном. Крім того, Трамп різко висловився на адресу Іспанії, закликавши припинити торговельні відносини з цією країною, а також заявив, що Гренландія повинна перейти під контроль Сполучених Штатів.

На думку колишнього дипломата, подібна риторика змушує європейських лідерів сумніватися у ефективності щорічних самітів. Він нагадав, що регулярні зустрічі стали традицією лише за часів Йєнса Столтенберга, тоді як раніше глави держав збиралися значно рідше.

Даалдер також зазначив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте доклав значних зусиль для збереження єдності Альянсу. За його словами, глава НАТО неодноразово відвідував Вашингтон, намагаючись переконати Трампа у стратегічній важливості організації та запобігти подальшому загостренню відносин між США та європейськими союзниками.

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