В НАТО "увидели дно" в собственных запасах оружия: что теперь будет с помощью Украине

Страны НАТО уже "видят дно" в собственных запасах вооружений, поэтому дальнейшие поставки Украине должны идти за счет нового производства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности, пишет "BBC".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Роб Бауэр признал, десятилетия недостаточных инвестиций в военно-промышленный комплекс НАТО привели к тому, что страны-партнеры были вынуждены поставлять Украине оружие из арсеналов собственных армий, но сейчас их склады боеприпасов уже наполовину пусты.

Бауэр отметил, что стратегия военного производства "just-in-time, just-enough" (в нужный момент, в нужном количестве, без избыточных запасов), которая доминировала на Западе в течение последних 30 лет, не годится для военного времени. "Нам нужны большие объемы", — заявил адмирал, объясняя необходимость наращивания работы ВПК.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи согласился, что модель just-in-time, just-enough "определенно не работает, когда нужно быть готовым к завтрашнему бою".

"Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы выглядят несколько скудными. Мы должны держать Украину в борьбе сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и послезавтра. И если мы остановимся, это не значит, что Путин автоматически остановится", – заявил Хиппи и отметил, что НАТО должно поставлять оружие Украине сразу с конвейера и одновременно восстанавливать собственные запасы.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что для Европы жизненно важно привести свою оборонно-промышленную базу в форму, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. "Здесь мы извлекли несколько тяжелых уроков по масштабам и объемам, по крайней мере, когда речь идет об артиллерийских боеприпасах", – сказал он.

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