В НАТО уже хвастаются, что сумели поставить Россию на место: детали

Кравцев Сергей
Якобы после инцидентов в небе над Польшей и Эстонией Россия изменила поведение. Несмотря на то, что угрозы повторения атак остаются, все же в последнее время их стало намного меньше. Об этом в интервью Reuters заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.
НАТО и Россия. Фото: из открытых источников
Россия, по словам генерала, изменила поведение после того, как НАТО жестко отреагировало на нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре.
Тогда три российских военных самолета находились в небе Эстонии 12 минут, пока истребители Альянса не вывели их за пределы страны. Еще раньше, 9 сентября, более 20 российских беспилотников пересекли польскую границу. НАТО впервые с начала войны в Украине сбило российские цели.
По словам генерала, ответ НАТО сумел произвести сдерживающий эффект. При этом в Альянсе считают, что Москва продолжит искать новые формы давления.
Путинский режим уже утверждал, что самолеты не нарушали эстонское небо, а дроны действовали исключительно в рамках операций против Украины. Однако, как отметил Гринкевич, после предупреждения НАТО российские самолеты обошли Эстонию стороной, что демонстрирует понимание последствий.
Также издание "Комментарии" сообщало – последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о войне в Украине стали своеобразным сигналом администрации США о планах России в войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Аналитики напомнили, что Лавров повторил тезис, который ранее озвучивала Москва о том, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Россия не пересмотрела свои взгляды с саммита на Аляске в августе 2025 года и ей нужно не краткосрочное прекращение огня, которое "никуда не ведет", а "долгосрочный стабильный мир".