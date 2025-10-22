В НАТО уже хвастаются, что сумели поставить Россию на место: детали

Якобы после инцидентов в небе над Польшей и Эстонией Россия изменила поведение. Несмотря на то, что угрозы повторения атак остаются, все же в последнее время их стало намного меньше. Об этом в интервью Reuters заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

Россия, по словам генерала, изменила поведение после того, как НАТО жестко отреагировало на нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре.

Тогда три российских военных самолета находились в небе Эстонии 12 минут, пока истребители Альянса не вывели их за пределы страны. Еще раньше, 9 сентября, более 20 российских беспилотников пересекли польскую границу. НАТО впервые с начала войны в Украине сбило российские цели.

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть более осторожными, что они поняли, что подошли слишком близко к черте или пересекли ее в некоторых случаях, особенно если говорить об инциденте с дронами в Польше", — сказал Гринкевич.

По словам генерала, ответ НАТО сумел произвести сдерживающий эффект. При этом в Альянсе считают, что Москва продолжит искать новые формы давления.

"У нас есть эффект сдерживания, но они все равно будут пытаться действовать гибридными методами, чтобы испытывать Альянс", — отметил он.

Путинский режим уже утверждал, что самолеты не нарушали эстонское небо, а дроны действовали исключительно в рамках операций против Украины. Однако, как отметил Гринкевич, после предупреждения НАТО российские самолеты обошли Эстонию стороной, что демонстрирует понимание последствий.

Также издание "Комментарии" сообщало – последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о войне в Украине стали своеобразным сигналом администрации США о планах России в войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что Лавров повторил тезис, который ранее озвучивала Москва о том, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Россия не пересмотрела свои взгляды с саммита на Аляске в августе 2025 года и ей нужно не краткосрочное прекращение огня, которое "никуда не ведет", а "долгосрочный стабильный мир".



