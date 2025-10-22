У НАТО вже вихваляються, що зуміли поставити Росію на місце: деталі

Рубрики
Нібито після інцидентів у небі над Польщею та Естонією Росія змінила поведінку. Незважаючи на те, що загрози повторення атак залишаються, все ж останнім часом їх поменшало. Про це в інтерв'ю Reuters заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич.
Росія, за словами генерала, змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.
Тоді три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин, поки винищувачі Альянсу не вивели їх за межі країни. Ще раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників перетнули польський кордон. НАТО вперше від початку війни в Україні збило російські цілі.
За словами генерала, відповідь НАТО зуміла справити стримуючий ефект. При цьому в Альянсі вважають, що Москва продовжуватиме шукати нові форми тиску.
Путинський режим уже стверджував, що літаки не порушували естонське небо, а дрони діяли виключно у рамках операцій проти України. Однак, як зазначив Гринкевич, після попередження НАТО російські літаки оминули Естонію стороною, що демонструє розуміння наслідків.
Також видання "Коментарі" повідомляло – останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про війну в Україні стали своєрідним сигналом адміністрації США щодо планів Росії у війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики нагадали, що Лавров повторив тезу, яку раніше озвучувала Москва про те, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. За його словами, Росія не переглянула свої погляди з саміту на Алясці у серпні 2025 року і їй потрібне не короткострокове припинення вогню, яке "нікуди не веде", а "довгостроковий стабільний світ".