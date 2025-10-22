У НАТО вже вихваляються, що зуміли поставити Росію на місце: деталі

Нібито після інцидентів у небі над Польщею та Естонією Росія змінила поведінку. Незважаючи на те, що загрози повторення атак залишаються, все ж останнім часом їх поменшало. Про це в інтерв'ю Reuters заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич.

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

Росія, за словами генерала, змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.

Тоді три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин, поки винищувачі Альянсу не вивели їх за межі країни. Ще раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників перетнули польський кордон. НАТО вперше від початку війни в Україні збило російські цілі.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути обережнішими, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до межі або перетнули її в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент з дронами в Польщі", — сказав Гринкевич.

За словами генерала, відповідь НАТО зуміла справити стримуючий ефект. При цьому в Альянсі вважають, що Москва продовжуватиме шукати нові форми тиску.

"У нас є ефект стримування, але вони все одно намагатимуться діяти гібридними методами, щоб зазнавати Альянсу", — зазначив він.

Путинський режим уже стверджував, що літаки не порушували естонське небо, а дрони діяли виключно у рамках операцій проти України. Однак, як зазначив Гринкевич, після попередження НАТО російські літаки оминули Естонію стороною, що демонструє розуміння наслідків.

Також видання "Коментарі" повідомляло – останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про війну в Україні стали своєрідним сигналом адміністрації США щодо планів Росії у війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що Лавров повторив тезу, яку раніше озвучувала Москва про те, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. За його словами, Росія не переглянула свої погляди з саміту на Алясці у серпні 2025 року і їй потрібне не короткострокове припинення вогню, яке "нікуди не веде", а "довгостроковий стабільний світ".



