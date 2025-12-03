В НАТО высказались о риске нападения РФ на страны Балтии

Угроза возможного нападения России на страны Балтии остается актуальной, однако НАТО внимательно мониторит действия российской стороны и поддерживает высокий уровень готовности к любым сценариям.

Военные НАТО. Фото: из открытых источников

Об этом в Брюсселе накануне встречи глав МИД государств-членов НАТО заявил представитель Объединенного морского командования Альянса, командер Арло Абрахамсон, которого цитирует УНИАН.

По его словам, НАТО – это Альянс военно-морских сил, это включает в себя многомерный подход – воздушный и морской.

"Цель здесь тройная. Первая – постоянное понимание обстановки. Это очень важно, потому что это также позволяет союзникам быстро реагировать. И это может быть любое злонамеренное действие, будь то угроза со стороны Военно-морского флота РФ или угроза диверсии, которая происходит от злонамеренного субъекта, о котором мы не знаем и которого мы пока не понимаем. Но это помогает нам понимать ситуацию и реагировать соответствующим образом совместно, когда это необходимо", — сказал представитель Альянса.

Абрахамсон также отметил, что потенциальные противники, включая Россию, осознают скорость и масштабы возможного ответа НАТО. Сам факт постоянного наблюдения уже выполняет функцию сдерживания.

По словам военного, с начала проведения учений НАТО Baltic Sentry в Балтийском море не было зафиксировано ни одного акта диверсии. При этом он подчеркнул, что повышенное внимание Североатлантического союза не ограничивается только Балтийским регионом.

"Именно поэтому у нас есть значительное морское присутствие и бдительность в таких местах, как Крайний Север и Норвежское море, в Восточном Средиземноморье, потому что некоторые из существующих на Балтике проблем существуют и в других водоемах во всей Евро-Атлантике", — добавил Абрахамсон.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, российский диктатор Владимир Путин своими эмоциональными угрозами 2 декабря четко продемонстрировал , что его позиции начали ослабевать. А своими заявлениями Путин хотел "взять на понт" страны Запада. Чалый подчеркнул, что главарь Кремля четко объявил, "конечно, в своем гебельсовском стиле", готовность и намерение атаковать страны Европы.