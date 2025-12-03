У НАТО висловились про ризик нападу РФ на країни Балтії

Загроза можливого нападу Росії на країни Балтії залишається актуальною, однак НАТО уважно моніторить дії російської сторони та підтримує високий рівень готовності до будь-яких сценаріїв.

Військові НАТО. Фото: з відкритих джерел

Про це у Брюсселі напередодні зустрічі глав МЗС держав-членів НАТО заявив представник Об’єднаного морського командування Альянсу, командер Арло Абрахамсон, якого цитує УНІАН.

За його словами, НАТО — це Альянс військово-морських сил, це включає в себе багатовимірний підхід — повітряний та морський.

"Мета тут потрійна. Перша — постійне розуміння обстановки. Це дуже важливо, тому що це також дає союзникам можливість швидко реагувати. І це може бути будь-яка зловмисна дія, чи то загроза з боку Військово-морського флоту РФ, чи то загроза диверсії, яка походить від зловмисного суб'єкта, про якого ми не знаємо і якого ми наразі не розуміємо. Але це допомагає нам розуміти ситуацію і реагувати відповідним чином, спільно, коли це необхідно", — сказав представник Альянсу.

Абрахамсон також зауважив, що потенційні противники, включно з Росією, усвідомлюють швидкість і масштаби можливої відповіді НАТО. Сам факт постійного спостереження вже виконує функцію стримування.

За словами військового, з початку проведення навчань НАТО Baltic Sentry у Балтійському морі не було зафіксовано жодного акту диверсії. При цьому він наголосив, що підвищена увага Альянсу не обмежується лише Балтійським регіоном.

"Саме тому у нас є значна морська присутність і пильність у таких місцях, як Крайня Північ і Норвезьке море, у Східному Середземномор'ї, тому що деякі з проблем, які існують на Балтиці, існують і в інших водоймах у всій Євро-Атлантиці", — додав Абрахамсон.

