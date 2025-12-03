logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО У НАТО висловились про ризик нападу РФ на країни Балтії
НОВИНИ

У НАТО висловились про ризик нападу РФ на країни Балтії

У НАТО визнають ризики для країн Балтії з боку Росії, але запевняють у повному контролі ситуації

3 грудня 2025, 00:40
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Загроза можливого нападу Росії на країни Балтії залишається актуальною, однак НАТО уважно моніторить дії російської сторони та підтримує високий рівень готовності до будь-яких сценаріїв. 

У НАТО висловились про ризик нападу РФ на країни Балтії

Військові НАТО. Фото: з відкритих джерел

Про це у Брюсселі напередодні зустрічі глав МЗС держав-членів НАТО заявив представник Об’єднаного морського командування Альянсу, командер Арло Абрахамсон, якого цитує УНІАН.

За його словами, НАТО — це Альянс військово-морських сил, це включає в себе багатовимірний підхід — повітряний та морський. 

"Мета тут потрійна. Перша — постійне розуміння обстановки. Це дуже важливо, тому що це також дає союзникам можливість швидко реагувати. І це може бути будь-яка зловмисна дія, чи то загроза з боку Військово-морського флоту РФ, чи то загроза диверсії, яка походить від зловмисного суб'єкта, про якого ми не знаємо і якого ми наразі не розуміємо. Але це допомагає нам розуміти ситуацію і реагувати відповідним чином, спільно, коли це необхідно", — сказав представник Альянсу.

Абрахамсон також зауважив, що потенційні противники, включно з Росією, усвідомлюють швидкість і масштаби можливої відповіді НАТО. Сам факт постійного спостереження вже виконує функцію стримування.

За словами військового, з початку проведення навчань НАТО Baltic Sentry у Балтійському морі не було зафіксовано жодного акту диверсії. При цьому він наголосив, що підвищена увага Альянсу не обмежується лише Балтійським регіоном.

"Саме тому у нас є значна морська присутність і пильність у таких місцях, як Крайня Північ і Норвезьке море, у Східному Середземномор'ї, тому що деякі з проблем, які існують на Балтиці, існують і в інших водоймах у всій Євро-Атлантиці", — додав Абрахамсон.

Як повідомляв портал "Коментарі", на думку колишнього посла України в США Валерія Чалого, російський диктатор Володимир Путін своїми емоційними погрозами 2 грудня чітко продемонстрував що його позиції почали послаблюватися. А своїми заявами Путін хотів "взяти на понт" країни Заходу.  Чалий наголосив, що ватажок Кремля чітко оголосив, "звісно, в своєму гебельсівському стилі", готовність і намір атакувати країни Європи. 



Джерело: https://www.unian.ua/world/rosiya-hoche-napasti-na-krajini-baltiji-u-nato-ocinili-riziki-13214982.html
