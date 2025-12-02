В НАТО выступили с громким заявлением об обсуждении членства Киева во время переговоров

Вопрос возможного вступления Украины в Североатлантический альянс пока не рассматривается в контексте мирных переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

В то время, когда представители администрации Дональда Трампа находятся в Москве для обсуждения путей прекращения войны, Рютте объяснил, что последние американские инициативы по мирному урегулированию могут повлиять на будущее Украины в НАТО. Однако он подчеркнул, что любые вопросы, связанные с членством Киева в Альянсе, будут решаться отдельно от мирных переговоров. Генеральный секретарь отметил, что сам Альянс должен быть вовлечен в любые дискуссии на эту тему.

Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, Рютте отметил, что предугадать успех очень сложно. Он также уменьшил реалистичность быстрого вступления Украины в НАТО, объяснив, что для этого нужен консенсус всех государств-членов, которого сегодня нет.

По данным источников CNN, во время переговоров в Майами представители Украины и США рассматривали сценарий, в котором Киев может фактически упустить возможность присоединиться к Альянсу из-за договоренностей между государствами НАТО и Россией. Одним из пунктов 28-пунктного плана предусматривался официальный отказ Украины от намерений вступить в НАТО.

Как уже писали "Комментарии", США временно прекратили поставки определенных видов вооружения в Украину и разорвали один из прямых каналов связи с немецкими генералами, координировавшими поддержку Киева. Об этом в интервью американскому изданию The Atlantic рассказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фрейдинг.