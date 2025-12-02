logo

BTC/USD

89112

ETH/USD

2893.54

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В НАТО выступили с громким заявлением об обсуждении членства Киева во время переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО выступили с громким заявлением об обсуждении членства Киева во время переговоров

НАТО должно быть вовлечено в любые обсуждения, касающиеся членства Украины

2 декабря 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вопрос возможного вступления Украины в Североатлантический альянс пока не рассматривается в контексте мирных переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Sky News.

В НАТО выступили с громким заявлением об обсуждении членства Киева во время переговоров

Фото: из открытых источников

В то время, когда представители администрации Дональда Трампа находятся в Москве для обсуждения путей прекращения войны, Рютте объяснил, что последние американские инициативы по мирному урегулированию могут повлиять на будущее Украины в НАТО. Однако он подчеркнул, что любые вопросы, связанные с членством Киева в Альянсе, будут решаться отдельно от мирных переговоров. Генеральный секретарь отметил, что сам Альянс должен быть вовлечен в любые дискуссии на эту тему.

Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, Рютте отметил, что предугадать успех очень сложно. Он также уменьшил реалистичность быстрого вступления Украины в НАТО, объяснив, что для этого нужен консенсус всех государств-членов, которого сегодня нет.

По данным источников CNN, во время переговоров в Майами представители Украины и США рассматривали сценарий, в котором Киев может фактически упустить возможность присоединиться к Альянсу из-за договоренностей между государствами НАТО и Россией. Одним из пунктов 28-пунктного плана предусматривался официальный отказ Украины от намерений вступить в НАТО.

 Как уже писали "Комментарии", США временно прекратили поставки определенных видов вооружения в Украину и разорвали один из прямых каналов связи с немецкими генералами, координировавшими поддержку Киева. Об этом в интервью американскому изданию The Atlantic рассказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фрейдинг.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости