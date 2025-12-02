У НАТО виступили з гучною заявою щодо обговорення членства Києва під час перемовин

Питання можливого вступу України до Північноатлантичного альянсу наразі не розглядається в контексті мирних переговорів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Sky News.

Фото: з відкритих джерел

У той час, коли представники адміністрації Дональда Трампа перебувають у Москві для обговорення шляхів припинення війни, Рютте пояснив, що останні американські ініціативи щодо мирного врегулювання можуть мати вплив на майбутнє України у НАТО. Однак він підкреслив, що будь-які питання, пов’язані з членством Києва в Альянсі, вирішуватимуться окремо від основних мирних переговорів. Генеральний секретар зазначив, що сам Альянс має бути залучений до будь-яких дискусій на цю тему.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив досягнення миру, Рютте відзначив, що передбачити успіх дуже складно. Він також зменшив реалістичність швидкого вступу України до НАТО, пояснивши, що для цього потрібен консенсус усіх держав-членів, якого на сьогодні немає.

За даними джерел CNN, під час переговорів у Маямі представники України та США розглядали сценарій, у якому Київ може фактично втратити можливість приєднатися до Альянсу через домовленості між державами НАТО та Росією. Одним із пунктів 28-пунктного плану передбачалася офіційна відмова України від намірів вступити до НАТО.

Як вже писали "Коментарі", США тимчасово припинили постачання певних видів озброєння до України та розірвали один із прямих каналів зв’язку з німецькими генералами, які координували підтримку Києва. Про це в інтерв’ю американському виданню The Atlantic розповів генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг.