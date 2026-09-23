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В НАТО забили тревогу из-за действий Путина: что произошло

В альянсе говорят о растущих рисках провокаций, а Эстония предупреждает о попытках Москвы расколоть Запад и ослабить поддержку Украины

23 сентября 2026, 13:03
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Кравцев Сергей

Россия может становиться более склонной к рискованным действиям по мере затягивания войны против Украины. Об этом заявил заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер на конференции по безопасности в Эстонии, сообщает Associated Press.

В НАТО забили тревогу из-за действий Путина: что произошло

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам Стрингера, союзникам по НАТО необходимо учитывать напряженность ситуации и осторожно реагировать на действия Москвы. Он считает, что Россия может пытаться спровоцировать альянс на чрезмерную реакцию.

Отдельно генерал упомянул случаи попадания беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. По его словам, определить, было ли такое нарушение результатом ошибки или намеренным действием, бывает сложно. Одной из причин отклонения дронов от маршрута могут быть российские средства радиоэлектронной борьбы, которые используются для противодействия украинским беспилотникам.

Стрингер подчеркнул, что Москва потенциально может увеличить подобную активность, однако это само по себе не означает, что российское руководство уже приняло соответствующее решение.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что для стран НАТО важен не только вопрос намерений России. По ее словам, отношение Москвы к неосторожным действиям и к умышленным атакам против соседних государств альянса на практике может иметь схожие последствия.

По оценке Стрингера и Михала, усиление гибридных действий связано в том числе с поддержкой Украиной со стороны западных государств. Они считают, что Москва стремится ослабить эту поддержку и создать разногласия внутри НАТО.

При этом посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил AP, что не считает целью Владимира Путина прямой конфликт с альянсом. Он отметил, что отдельные инциденты с дронами могли быть связаны с радиоэлектронной борьбой, тогда как диверсии вызывают больше беспокойства.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен сохранять готовность и единство. По его словам, Москва должна понимать, что потенциальная атака против НАТО повлечет жесткую реакцию.

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