У НАТО забили на сполох через дії Путіна: що сталося

Росія може ставати схильнішою до ризикованих дій у міру затягування війни проти України. Про це заявив заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер на конференції з безпеки в Естонії, повідомляє Associated Press.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами Стрінгера, союзникам по НАТО необхідно враховувати напруженість ситуації та обережно реагувати на дії Москви. Він вважає, що Росія може намагатись спровокувати альянс на надмірну реакцію.

Окремо генерал згадав про випадки потрапляння безпілотників у повітряний простір країн НАТО. За його словами, визначити, чи було таке порушення результатом помилки чи навмисною дією, буває складно. Однією із причин відхилення дронів від маршруту можуть бути російські засоби радіоелектронної боротьби, які використовуються для протидії українським безпілотникам.

Стрінгер наголосив, що Москва потенційно може збільшити подібну активність, проте це саме по собі не означає, що російське керівництво вже ухвалило відповідне рішення.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявила, що для країн НАТО важливим є не лише питання намірів Росії. За її словами, ставлення Москви до необережних дій та до навмисних атак проти сусідніх держав альянсу на практиці може мати схожі наслідки.

За оцінкою Стрінгера та Міхала, посилення гібридних дій пов'язане, зокрема, з підтримкою Україною з боку західних держав. Вони вважають, що Москва прагне послабити цю підтримку та створити розбіжності всередині НАТО.

При цьому посол США при НАТО Метью Вітакер заявив AP, що не вважає за мету Володимира Путіна прямий конфлікт з альянсом. Він зазначив, що окремі інциденти з дронами могли бути пов'язані з радіоелектронною боротьбою, тоді як диверсії викликають більше занепокоєння.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс має зберігати готовність та єдність. За його словами, Москва має розуміти, що потенційна атака проти НАТО спричинить жорстку реакцію.

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