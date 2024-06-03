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НАТО все же готовится к войне с Россией: что заявил Шольц

Шольц снова обещает защищать "каждый квадратный сантиметр" НАТО

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что угроза со стороны России будет никуда не исчезнет в ближайшее время. Поэтому Берлин будет укреплять собственную оборону и помогать в обороне членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом Шольц заявил в воскресенье на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров в земле Бранденбург, сообщает "n-tv". 

НАТО все же готовится к войне с Россией: что заявил Шольц

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

По мнению канцлера Германии, объявленный им в 2022 году "поворотный момент" в политике Германии был необходим, чтобы показать России: "Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений".

Глава немецкого правительства считает, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.

"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, а в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду. Это впервые для Германии и Бундесвера", – подчеркнул Шольц.

Глава правительства Германии также заявил о необходимости решительных реформ в экономике, "направленных на усиление нашей конкурентоспособности".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что решение разрешить Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ – это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации". Но это нисколько не значит, что правительство Германии готово возобновлять дебаты о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Это для Берлина продолжает оставаться "красной линией".

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц заявил, что исключает отправку немецких войск в Украину, а также их участие в создании бесполетной зоны над ее территорией. 




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Ермаков

сегодня, 10:18

По прогнозу ИКД 20 мая 66% российских военных поддерживали войну Путина, сейчас поддерживает войну 33%, 30 июня будет поддерживать войну 3% военных России. Сейчас резко меняется отношение людей в РФ по отношению к войне, поэтому российские войска начнут отступать. Финал будет быстрым, в июле может все закончится - путина уберут с политической арены, РФ выведет войска полностью с Украины, вся Украина будет свободна. В октябре пройдут выборы нового президента РФ. Ряд регионов отсоединится от РФ и заберут с собой более 10 миллионов граждан бывшей РФ. Но это будет начало полного развала РФ.


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