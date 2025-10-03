В Польше открыт крупнейший учебный центр по подготовке украинских военнослужащих (Camp Jomsborg). Он может одновременно принять до 1200 военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

В Польше открыли самый большой учебный центр для украинских военных

Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

"Учебный центр, созданный при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, обеспечит подготовку сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО. Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", – сообщил генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Решение о создании учебного центра было принято в мае 2025 года. 1 октября состоялось его торжественное открытие, которое посетили Вице-премьер-министр, Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители других государств НАТО.

Учебный центр находится на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества по развитию оборонного потенциала. Здесь уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что в скором времени к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Парни прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия русским и любым другим дронам. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.