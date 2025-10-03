logo

В Польше открыли самый большой учебный центр для украинских военных

Обмен опытом между войсками ВСУ и НАТО будет проходить на базе учебного центра в Польше

3 октября 2025, 12:58
В Польше открыт крупнейший учебный центр по подготовке украинских военнослужащих (Camp Jomsborg). Он может одновременно принять до 1200 военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

"Учебный центр, созданный при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, обеспечит подготовку сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО. Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", – сообщил генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Решение о создании учебного центра было принято в мае 2025 года. 1 октября состоялось его торжественное открытие, которое посетили Вице-премьер-министр, Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители других государств НАТО.

Учебный центр находится на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества по развитию оборонного потенциала. Здесь уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что в скором времени к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Парни прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия русским и любым другим дронам. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.



