У Польщі відкрито найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців (Camp Jomsborg). Він може одночасно прийняти до 1 200 військових. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міністерства оборони України.

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військових

Українську делегацію очолив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", – повідомив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Рішення про створення навчального центру було ухвалене у травні 2025 року. 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття, яке відвідали Віцепрем’єр-міністр, Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, а також представники інших держав НАТО.

Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. Про це повідомив голова української держави Володимир Зеленський.