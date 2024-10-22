В 2008 году перед Грузией и Украиной зажгли "красный свет" на пути в НАТО "реальные координаторы" Альянса, потому что приберегали их для "живой силы" в войне против РФ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" и первый номер в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет портал SOVA.

НАТО. Фото: из открытых источников

Иванишвили известен, как основатель "Грузинской мечты" и пророссийский олигарх. Он утверждает, что на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали не из-за блокады одной или двух стран, а потому что так решили "координаторы НАТО" – "те, кто на самом деле руководит НАТО".

Политик заявил, что эти "координаторы" не хотели принимать Украину и Грузию "по элементарной причине".

"Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина... Это и в 2008 году, конечно же, планировалось", – заявил Иванишвили, говоря о тогдашней российско-грузинской войне.

По мнению бизнесмена, именно для этого на Западе приберегали Грузию и Украину, именно поэтому эти две страны не приняли в НАТО. Якобы на этом фоне грузинский народ при Саакашвили в 2008 году был втянут нас в первую войну.

Грузинские власти после начала большой российско-украинской войны убеждают, якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир. Эта риторика особенно усилилась накануне парламентских выборов 26 октября, которые пройдут по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиционных партий. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в том, что она, мол, хочет открыть "второй фронт" и принести войну в Грузию.

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